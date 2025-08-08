PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Düren

POL-DN: Tageswohnungseinbruch - Polizei bittet um Hinweise

Düren (ots)

Am Donnerstag (07.08.2025) kam es in der Frohnhofstraße zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus.

Nach bisherigen Erkenntnissen ereignete sich die Tat zwischen 07:15 Uhr und 14:30 Uhr. Mindestens ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich in diesem Zeitraum gewaltsam Zutritt zu dem Haus, durchsuchte die Räumlichkeiten und flüchtete anschließend in unbekannte Richtung. Zur genauen Beute können derzeit noch keine Angaben gemacht werden.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Frohnhofstraße beobachtet haben, sich zu melden.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02421 949-6425 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

