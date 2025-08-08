PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Düren

POL-DN: Unfall zwischen Mofa und Pkw

Jülich (ots)

Ein Mofafahrer wurde am gestrigen Donnerstag (07.08.2025) leicht verletzt. Eine Pkw-Fahrerin hatte ihm an einer Einmündung die Vorfahrt genommen.

Gegen 18:20 Uhr war eine 70 Jahre alte Frau aus Pulheim mit ihrem Pkw aus Richtung Freibad kommend auf der Rurauenstraße in Richtung Hasenfelder Weg unterwegs. An der Einmündung Hasenfelder Weg übersah sie nach eigenen Angaben den von rechts kommenden, vorfahrtberechtigten Fahrer eines Mofas. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge und der 56-jährige Mann aus Jülich stürzte.

Er erlitt eine Kopfverletzung, die vor Ort von Rettungskräften behandelt wurde. Einen Helm hatte er nicht getragen. Die 70-Jährige blieb unverletzt, es entstand ein geringer Sachschaden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

