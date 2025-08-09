Polizei Düren

POL-DN: Polizei ermittelt wegen des Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens

Niederzier (ots)

Am Freitagnachmittag kam es im Bereich Kreuzung B56/L12 (Krauthausener Kreuzung) in Höhe der Ortslage Krauthausen mutmaßlich zu einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen. Zwei Fahrzeugführer passierten hierbei laut Zeugenaussagen gegen 16:40 Uhr mit stark überhöhter Geschwindigkeit die Kreuzung aus Rtg. Düren kommend und gefährdeten dabei mindestens einen, mit seinem PKW verkehrsbedingt auf der Kreuzung wartenden Verkehrsteilnehmer. Durch die Polizei konnten die beiden 23- und 24-jährigen Dürener kurze Zeit später angetroffen und kontrolliert werden. Anlassbezogene Strafverfahren wurden eingeleitet und die beiden hochmotorisierten Mercedes sichergestellt.

Die Polizei bittet Personen, die Beobachtungen zum Vorfall oder zur Fahrweise der beteiligten Fahrzeuge im Vorfeld gemacht haben, sich bei der Leitstelle der Polizei Düren unter 02421-9490 oder beim Verkehrskommissariat in Jülich unter 02461-6270 zu melden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell