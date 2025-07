POL-HR: Täter brechen Getränkeautomaten auf

Homberg (ots) - Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 14.07.2025: Neuental Tatzeit: Samstag, 12.07.25; 00:00 Uhr bis 05:00 Uhr Mehrere Fahrzeuge wurden am frühen Samstagmorgen in Neuental-Zimmersrode von Unbekannten aufgebrochen. Insgesamt 12 Fahrzeugbesitzer erstatteten Strafanzeige bei der Polizeistation in Homberg/Efze. Zwischen Mitternacht und 5 Uhr morgens verschafften sich die unbekannten Täter in ...

