POL-HR: Fahrzeuge erneut Ziel von Einbrechern; Polizei sucht Zeugen

Neuental

Tatzeit: Samstag, 12.07.25; 00:00 Uhr bis 05:00 Uhr

Mehrere Fahrzeuge wurden am frühen Samstagmorgen in Neuental-Zimmersrode von Unbekannten aufgebrochen. Insgesamt 12 Fahrzeugbesitzer erstatteten Strafanzeige bei der Polizeistation in Homberg/Efze.

Zwischen Mitternacht und 5 Uhr morgens verschafften sich die unbekannten Täter in einem Wohngebiet in Zimmersrode an mehreren geparkten Fahrzeugen Zutritt. Die Unbekannten machten sich dabei an unterschiedlichsten Fabrikaten zu schaffen. Die Fahrzeuge waren zum Tatzeitpunkt im Bereich der Bahnhofstraße, dem Hardtweg, dem Eschenweg, der Straße Am Weinfeld und Am Sand abgestellt.

Die Täter gingen in mehreren Fällen brachial vor und schlugen mit einem unbekannten Gegenstand die Seitenscheiben der Fahrzeuge ein, um sich gewaltsam Zugang zum Innenraum zu verschaffen. In anderen Fällen waren die betroffenen Fahrzeuge offenbar nicht oder nicht vollständig verschlossen, sodass sie ohne Gewalteinwirkung geöffnet werden konnten. Die Fahrzeuginnenräume, insbesondere die Mittelkonsolen, Handschuhfächer und auch Kofferräume, wurden nach Wertgegenständen durchsucht.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurden unter anderem ein Rucksack, mehrere Portemonnaies, Bargeld, zwei Jacken der Marke "The North Face" sowie eine anthrazitfarbene Fleecejacke mit der Aufschrift "123Parking" entwendet. In einem Fall blieb es beim Versuch: Hier hielten die Scheiben dem Einbruchsversuch stand, sodass lediglich Sachschaden entstand.

Das Diebesgut hat einen Wert von mehreren hundert Euro. Der entstandene Gesamtsachschaden wird auf einen mittleren bis oberen vierstelligen Betrag geschätzt.

Zeugen, denen im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Homberg/Efze unter Telefon 05681/774-0 zu melden.

Die Polizei rät

- Wenn Diebe auf der Suche nach möglichen Tatgelegenheiten sind und in den Fahrzeuginnenräumen auf den ersten Blick nichts für sie "Interessantes" entdecken, ist die Gefahr eines Einbruchs deutlich geringer.

- Diebe haben es in der Regel auf im Fahrzeug befindliche Wertsachen (z.B. Taschen, Mobiltelefone bzw. Bargeld oder Zahlungskarten) oder aber auf das Auto selbst abgesehen. Lassen Sie daher keine Wertgegenstände im Innenraum des Fahrzeugs liegen.

- Schließen Sie ihr Fahrzeug beim Verlassen immer ab. Überprüfen sie, ob der Schließmechanismus tatsächlich das Fahrzeug verriegelt hat. Achten Sie, falls vorhanden, auf optische und akustische Signale. Schließen Sie Fenster, Schiebedach oder Faltdach bei Cabrios.

