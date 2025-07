POL-HR: Täter öffnen Pkw und entnehmen Wertgegenstände

Homberg (ots) - Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 11.07.2025: Schwalmstadt Tatzeit: Mittwoch, 09.07.2025, 21:30 Uhr bis Donnerstag, 10.07.2025, 11:00 Uhr In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag haben unbekannte Täter ein Roller in der Straße "Am Osterberg" in Schwalmstadt entwendet. Nach Angaben des Geschädigten wurde der Roller am Mittwochabend vor der Garage des Wohnhauses abgestellt. Am Donnerstagmorgen stellte der Anzeigenerstatter fest, dass der ...

mehr