Polizei Homberg

POL-HR: Kinder werfen Flasche gegen PKW - Polizei bittet um Hinweise

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 09.07.2025:

Schwalmstadt

Kinder werfen Flasche gegen PKW - Polizei bittet um Hinweise

Tatzeit: Dienstag, 08.07.2025, 14:04 Uhr

Am Dienstagnachmittag gegen 14:04 Uhr wurde in der Friedrich-Ebert-Straße in Schwalmstadt eine leere Bierflasche auf ein vorbeifahrendes Taxi geworfen. Die Flasche traf das Fahrzeug und verursachte Sachschaden.

Nach derzeitigen Erkenntnissen war die Flasche von einem Kind, welches sich in einer Kleingruppe von insgesamt drei Kindern befand, geworfen worden. Die Gruppe hielt sich zum Tatzeitpunkt auf der Fußgängerbrücke in Höhe der nahegelegenen Grundschule auf. Nach dem Wurf flüchteten die Kinder über die Fußgängerbrücke in Richtung Pestalozzistraße/Grundschule. Bei der Gruppe soll es sich um drei Jungen im Alter von etwa 10-12 Jahren gehandelt haben. Alle Kinder hatten dunkle Haare. Weitere Personenbeschreibungen liegen derzeit nicht vor.

Durch den Flaschenwurf wurde die Frontscheibe des VW Touran vollständig beschädigt. Der Fahrer des Taxis blieb unverletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 1000 Euro geschätzt.

Die Polizeistation Schwalmstadt hat ein Strafverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr eingeleitet und bittet die Bevölkerung um Hinweise. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06691/943-0 an die Polizeistation Schwalmstadt zu wenden.

Martin Stumpf, PHK -Pressesprecher-

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell