POL-HR: Zwei Kinder und ein Erwachsener durch Hundebiss verletzt

Homberg (ots) - Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 07.07.2025: Felsberg Ereigniszeit: Samstag, 05.07.25, 11:57 Uhr Am Samstagvormittag setzte ein Mann aus Felsberg bei Unkrautarbeiten seine Gartenhecke in Brand. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte der Mann mit einem Abflammgerät Unkraut auf seinem Grundstück in der Spreewaldstraße entfernen, als ...

