POL-HR: Gartenhecke gerät in Brand - Feuer greift auf Nachbargrundstück über

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 07.07.2025:

Felsberg

Ereigniszeit: Samstag, 05.07.25, 11:57 Uhr

Am Samstagvormittag setzte ein Mann aus Felsberg bei Unkrautarbeiten seine Gartenhecke in Brand.

Nach bisherigen Erkenntnissen wollte der Mann mit einem Abflammgerät Unkraut auf seinem Grundstück in der Spreewaldstraße entfernen, als die Gartenhecke Feuer fing. Der Brand griff in der Folge auf die Gartenhecke des Nachbargrundstücks über. Durch die Hitzeentwicklung wurden zudem ein Außenrolladen sowie eine Fensterscheibe am Wohnhaus des Verursachers beschädigt. Dieser erlitt durch den Brand leichte Verletzungen und wurde in ein nahegelegtes Krankenhaus eingeliefert.

Die Feuerwehr aus Felsberg, Wolfershausen und Brunslar war mit mehreren Einsatzkräften vor Ort, konnte den Brand zügig unter Kontrolle bekommen und ein Übergreifen der Flammen auf weitere Bereiche verhindern.

Der entstandene Sachschaden wird auf einen Betrag im vierstelligen Bereich geschätzt.

Martin Stumpf, PHK -Pressesprecher-

