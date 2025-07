Polizei Homberg

POL-HR: Regionaler Verkehrsdienst Schwalm-Eder kontrolliert erneut Schul- und Linienbusse

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 03.07.2025:

Homberg/Bad Zwesten

Zeit: Mittwoch, 02.07.2025, 7:00 Uhr bis 15:00 Uhr

Der Regionale Verkehrsdienst der Polizeidirektion Schwalm-Eder hat am gestrigen Mittwoch erneut Schul- und Linienbusse im Schwalm-Eder-Kreis kontrolliert. Dabei wurden einige kleinere Mängel festgestellt. Die Verkehrskontrollen starteten am Mittwochmorgen in Homberg an dem Busbahnhof in der Wallstraße. Hier wurden insgesamt zehn Busse kontrolliert. Hierbei stellten die Beamten mehrere kleinere Mängel an den einzelnen Bussen fest.

Bei drei Fahrzeugen fehlte ein vorgeschriebener Nothammer. Weiterhin war einmal das Prüfdatum des Feuerlöschers überschritten und das Fehlen von einer Warnleuchte sowie zwei Unterlegkeilen wurden bemängelt.

In der Mittagszeit führte der Regionale Verkehrsdienst in Bad Zwesten eine weitere Kontrolle durch. Hier nahmen sich die Beamten in der Bergfreiheiter Straße insgesamt acht Busse vor. Auch hier wurde ein fehlender Unterlegkeil bemängelt. In allen Fällen wurden sogenannte Mängelkarten ausgestellt, sodass die Betreiber der Fahrzeuge die Mängel umgehend abstellen und dies auch entsprechend nachweisen müssen. Der Schwerpunkt der Kontrollmaßnahmen lag an diesem Tag im Bereich der Verkehrsprävention, sodass auf die Ahndung entsprechender Ordnungswidrigkeiten vorerst verzichtet wurde.

Erfreulich war der gute technische Zustand der kontrollierten Busse. Alle Fahrer waren mit der Bedienung der Nothilfeeinrichtungen vertraut. Ebenfalls funktionierte die Notentriegelung der Türen einwandfrei. Auch in Zukunft sind im Zuständigkeitsbereich der Polizeidirektion Schwalm-Eder gleichgelagerte Kontrollen geplant, um die Sicherheit im öffentlichen Personennahverkehr aufrecht zu erhalten und weiter zu erhöhen.

Martin Stumpf, PHK -Pressesprecher-

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell