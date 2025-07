Polizei Homberg

POL-HR: Brand in Gewerbegebiet - Lagerhalle brennt nieder

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 03.07.2025:

Schrecksbach

Ereigniszeit: Donnerstag, 03.07.2025, ca. 04:45 Uhr

Am frühen Donnerstagmorgen wurde ein Brand in einer Lagerhalle in der Gewerbestraße in Schrecksbach gemeldet. Eine Mitteilerin verständigte gegen 04:45 Uhr die Einsatzleitstelle. Umgehend wurden Feuerwehr und Rettungskräfte zum Einsatzort entsandt.

Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs befanden sich mehrere Fahrzeuge in der Halle. Personen hielten sich nach bisherigen Erkenntnissen nicht im Gebäude auf.

Am Einsatzort kam es zu einer starken Rauchentwicklung. Aufgrund dessen wurde eine Warnmeldung an die umliegende Bevölkerung herausgegeben.

An den Löscharbeiten waren die Feuerwehren aus Schrecksbach, Neukirchen, Willingshausen, Schwalmstadt und Oberaula beteiligt. Um die Wasserversorgung während des Einsatzes sicherzustellen, musste die Bundesstraße B254 vorübergehend voll gesperrt werden.

Unmittelbar angrenzend an de Lagerhalle befinden sich ein Verkaufsgeschäft sowie Büroräume, die durch den Brand ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen wurden. Das Ausmaß des entstandenen Sachschadens kann derzeit noch nicht abschließend beziffert werden. Zu den genauen Umständen vor Ort und zur Brandursache wird die Kriminalpolizei in Homberg/Efze ermitteln.

Martin Stumpf, PHK -Pressesprecher-

