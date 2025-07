Polizei Homberg

POL-HR: Einbruch in Lagerhalle

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 01.07.2025:

Frielendorf

Tatzeit: Montag, 30.06.25, 23:00 Uhr bis Dienstag, 01.07.25, 07:00 Uhr

Unbekannte Täter drangen in der Nacht von Montag auf Dienstag in eine Lagerhalle in der Straße "Salzmarkt" in Frielendorf-Verna ein. Den ersten Ermittlungen zufolge hebelten die Täter mit einem unbekannten Werkzeug eine Zugangstür zur Halle auf. Anschließend verschafften sie sich Zutritt zu einem Büroraum und durchsuchten dieses nach möglichem Diebesgut. Nach derzeitigem Kenntnisstand flüchteten die Täter ohne Beute vom Tatort. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 200 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Homberg unter der Telefonnummer 05681/774-0.

Martin Stumpf, PHK -Pressesprecher-

