Polizei Homberg

POL-HR: Diebe brechen in Gemeindezentrum ein und verursachen hohen Sachschaden

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 30.06.2025:

Ottrau

Tatzeit: Donnerstag, dem 26.06.25, 21:30 Uhr und Freitag, dem 27.06.25, 08:15 Uhr

Zwischen Donnerstagabend (26.06.25, 21:30 Uhr) und Freitagmorgen (27.06.25, 08:15 Uhr) verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zum Gemeindezentrum in Ottrau sowie zu angrenzenden Gebäudeteilen und verursachten dabei einen erheblichen Sachschaden.

Die Täter begaben sich im genannten Tatzeitraum auf das Gelände in der Straße "Am Schwimmbad". Dort drangen sie gewaltsam in mehrere Objekte ein. Die Unbekannten durchsuchten sämtliche Räumlichkeiten nach Wertgegenständen und richteten dabei erheblichen Sachschaden an. Beispielsweise wurden im Gemeindezentrum neun Innentüren massiv beschädigt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand waren unter den betroffenen Objekten neben dem Gemeindezentrum auch eine Grillhütte sowie ein Vereinsraum.

Derzeit ist noch unklar, ob die Täter bei dem Einbruch Diebesgut erlangten. Der entstandene Sachschaden wird auf einen Betrag im unteren fünfstelligen Bereich geschätzt.

Die Polizeistation Schwalmstadt hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06691/9430 zu melden.

Martin Stumpf, PHK -Pressesprecher-

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell