Polizei Homberg

POL-HR: Diebstahl von E-Scooter aus Gartenhütte

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 04.07.2025:

Wabern

Tatzeit: Dienstag, den 24.06.25 bis Donnerstag, den 03.07.25, 11:30 Uhr

Unbekannte Diebe sind im besagten Tatzeitraum in eine Gartenschuppen in Wabern eingebrochen und haben ein E-Scooter gestohlen. Die unbekannten Täter betraten das Grundstück in der Ziegenhainerstraße in Wabern. Nach derzeitigem Ermittlungsstand begaben sie sich zum dortigen Gartenhaus und öffneten diesen gewaltsam. Die Unbekannten entnahmen aus der Gartenhütte ein schwarzen E-Scooter und flüchteten damit unerkannt vom Tatort. Der E-Scooter ist von der Marke Zamelux; Typ Green e9-2 und hat einen geschätzten Gesamtwert im unteren dreistelligen Bereich.

Hinweise bitte an die Polizeistation Fritzlar unter Telefon 05622/9966-0.

Martin Stumpf, PHK -Pressesprecher-

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell