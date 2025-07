POL-HR: FOLGEMELDUNG: Brand in Gewerbegebiet - Betriebsstätte brennt nieder

Homberg (ots) - Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 04.07.2025: Wabern Tatzeit: Dienstag, den 24.06.25 bis Donnerstag, den 03.07.25, 11:30 Uhr Unbekannte Diebe sind im besagten Tatzeitraum in eine Gartenschuppen in Wabern eingebrochen und haben ein E-Scooter gestohlen. Die unbekannten Täter betraten das Grundstück in der Ziegenhainerstraße in Wabern. Nach derzeitigem Ermittlungsstand begaben sie sich ...

