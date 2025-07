Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Altdorf/Hildrizhausen: Motorradfahrer entzieht sich einer Polizeikontrolle

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Böblingen sucht Zeugen, die Hinweise auf einen noch unbekannten Motorradlenker geben können, der sich am Freitag (04.07.2025), gegen 21.00 Uhr in Altdorf, beziehungsweise Hildrizhausen, einer Polizeikontrolle entzog.

Eine Polizeistreife war in der Hildrizhauser Straße in Altdorf unterwegs, als sie auf den Unbekannten aufmerksam wurde, der mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war und mehrere waghalsige Überholmanöver vollzog. Um den Motorradlenker einer Verkehrskontrolle zu unterziehen, schaltete die Polizeistreife sowohl das Blaulicht als auch das Martin sowie den Hinweis "Stopp - Polizei" ein. Anstatt anzuhalten, beschleunigte der Unbekannte jedoch stark bis zum Ortseingang Hildrizhausen. Dort fuhr er links in die Straße "Auf der Höhe", ehe er die Schönbuchstraße entlangfuhr und auf Höhe eines Freibads in einen Fußweg einbog, sodass die Polizeistreife die Hinterherfahrt schließlich abbrechen musste.

Der Fahrer soll einen Helm mit orangefarbenen Elementen getragen haben. Auch das Kraftrad, bei dem es sich um eine KTM-Maschine gehandelt haben könnte, wies Details in Orange auf.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sowie Personen, die durch das Fahrverhalten des Unbekannten eventuell gefährdet wurden, werden gebeten, sich unter der Tel. 07031 13-2500 oder per E-Mail an boeblingen.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier Böblingen in Verbindung zu setzen.

