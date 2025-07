Polizeipräsidium Ludwigsburg

Leonberg: Hochzeitskorso behindert den Verkehr auf der Autobahn - Zeugen gesucht

Unverantwortlich und riskant verhielten sich die Personen, die am Samstag (05.07.2025) gegen 15:30 Uhr mit ihren Fahrzeugen als Teil eines Hochzeitskorsos auf der Bundesautobahn 8 bei Leonberg in Fahrtrichtung München unterwegs waren. Im Bereich der Tank- und Rastanlage Sindelfinger Wald hatten sich mehrere Fahrzeuge mit eingeschaltetem Warnblinker auf die komplette Breite der Autobahn verteilt und den Verkehr bis auf etwa 60 Stundenkilometer ausgebremst. Ferner hielten immer wieder Fahrzeuge kurz auf dem Standstreifen an, um dann wieder auf den Fahrzeugkorso aufzuschließen. Mehrere Streifenwagenbesatzungen der Verkehrspolizei konnten insgesamt 17 Fahrzeuge dem Hochzeitskorso zuordnen und diese sowie ihre jeweiligen Lenker auf Video aufzeichnen. Fünf der Fahrzeuge wurden angehalten und kontrolliert, darunter auch der BMW M4 des 29-jährigen Bräutigams. In dessen Fahrzeug wurde Pyrotechnik festgestellt, die vorsorglich beschlagnahmt wurde. Die Verkehrspolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Angaben zu dem Sachverhalt machen können. Ebenso werden Verkehrsteilnehmende gesucht, die von den riskanten Fahrmanövern der Personen im Hochzeitskorso behindert oder gefährdet wurden. Hinweise werden unter Tel. 0711 6869-0 oder per E-Mail an stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de entgegengenommen.

