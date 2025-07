POL-LB: Sachsenheim/Kleinsachsenheim: Dachterrasse eines Kindergartens in Brand geraten

Ludwigsburg (ots) - Herrenberg: Einbruch in Marktcafe In der Zeit von Freitag (04.07.2025) 23:45 Uhr, bis Samstag (05.07.2025) 04:00 Uhr, kam es zu einem Einbruch in das Marktcafe am Marktplatz in Herrenberg. Bislang unbekannte Täterschaft verschaffte sich über die Zugangstüre gewaltsam Zutritt in das Cafe und entwendete aus der Kasse das dort belassene Wechselgeld. Die Kasse befand sich unverschlossen in einem Schrank ...

mehr