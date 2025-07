Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Vaihingen an der Enz-Horrheim: Exhibitionist an Badesee

Ludwigsburg (ots)

Am Freitag (04.07.2025) gegen 15 Uhr meldete ein Zeuge der Polizei, dass an den Seewaldseen bei Horrheim ein älterer Herr exhibitionistische Handlungen vornahm. Er habe nach Angaben mehrerer weiblicher und größtenteils noch minderjähriger Badegäste deutlich wahrnehmbar an seinem Glied manipuliert, wodurch sich die Geschädigten belästigt fühlten. Der 68-jährige Mann konnte durch die Polizei angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Er wurde nach Abschluss aller strafprozessualen Maßnahmen auf freien Fuß entlassen. Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg sucht in diesem Zusammenhang nach weiteren Geschädigten und Zeugen. Diese werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0800/110225 oder per E-Mail an hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de zu melden. Zudem wird geprüft, ob ein Zusammenhang zu einem Vorfall vom 26.06.2025 bestehen könnte (wir berichteten am 27.06.2025, Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/6064511).

