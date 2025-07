Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ditzingen: Fahrradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Ludwigsburg (ots)

Schwere Verletzungen erlitt ein 32 Jahre alter Fahrradfahrer, der am Freitagvormittag (04.07.2025) in der Richthofenstraße in Ditzingen in einen Unfall verwickelt wurde. Der 32-Jährige radelte kurz nach 11.00 Uhr die Richthofenstraße in Fahrtrichtung Calwer Straße entlang. Als er die Kreuzung mit der Boelckestraße passieren wollte, kam es zu einem Zusammenstoß mit einer 46-jährigen Mazda-Fahrerin. Die Frau, die die Boelckestraße befuhr, hatte den Radler vermutlich übersehen und ihm in der Folge die Vorfahrt genommen. Der 32-Jährige, der einen Helm trug, wurde durch die Wucht des Aufpralls auf das Dach des Mazda geschleudert. Er musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gefahren werden. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf etwa 10.000 Euro belaufen.

