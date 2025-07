Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Staatsanwaltschaft Stuttgart und Polizeipräsidium Ludwigsburg: Markgröningen: 63-Jähriger verstirbt nach Verkehrsunfall

Ludwigsburg (ots)

Tödliche Verletzungen erlitt ein 63-jähriger Lenker eines Suzuki-Geländewagens am Mittwoch (02.07.2025), als er gegen 08:45 Uhr in einen Verkehrsunfall in Markgröningen verwickelt war. Der 63-Jährige war gemäß der derzeitigen polizeilichen Erkenntnisse auf der Straße "Am Schlüsselberg" von Talhausen kommend in Richtung Markgröningen unterwegs, als er in Höhe einer ehemaligen Papiermühle aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abgekommen sein soll. Der Suzuki-Lenker dürfte anschließend über den Grünstreifen gefahren sein, ehe er frontal gegen einen Baum geprallt sei. Der 63-jährige erlag trotz eingeleiteter Rettungsmaßnahmen noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen. Die Staatsanwaltschaft Stuttgart hat ein Gutachten zur Klärung des genauen Unfallhergangs angeordnet. Der Suzuki war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Sachschadenshöhe beläuft sich auf rund 10.000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Fahrbahn bis etwa 11:30 Uhr voll gesperrt. Die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg sucht Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Unfallhergang machen können. Diese werden gebeten, sich unter Tel. 0711 6869-0 oder per E-Mail an stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de zu melden.

