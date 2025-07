Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Möglingen: Unbekannter bricht in Busse auf Betriebshof ein

Ludwigsburg (ots)

In der Nacht zum Donnerstag (03.07.2025) trieb ein noch unbekannter Täter auf dem Betriebshof eines Omnibusbetriebs in der Kruppstraße in Möglingen sein Unwesen. Der Täter kletterte vermutlich über das abgeschlossene Zugangstor und verschafften sich anschließend Zugang zu mindestens vier Bussen, die auf dem Hof standen. Aus zwei Linienbusssen stahl der Unbekannte den Münzwechsler und erbeutete so einen dreistelligen Bargeldbetrag. Des Weiteren stahl er eine Aktentasche sowie zwei Anhängerkupplung, die er zuvor von Reisebussen entfernte. Der entstandene Sachschaden wurde auf rund 1.500 Euro geschätzt. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07141 1500170 oder per E-Mail: kornwestheim.prev@polizei.bwl.de beim Polizeiposten Asperg zu melden.

