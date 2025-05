Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Geldbeutel entwendet, gibt es Zeugen?

Offenburg (ots)

Am Montagnachmittag gegen 15:50 Uhr ist eine 74-jährige Ladeninhabern in der Klosterstraße einem bislang unbekannten Diebes-Duo zum Opfer gefallen. Nach ersten Erkenntnissen soll der Mann des Duos die 74-Jährige abgelenkt haben, woraufhin die Mittäterin in der Zwischenzeit den Geldbeutel aus der Handtasche entwendet haben soll. Danach flüchtete die beiden zu Fuß durch die Innenstadt. Der Mann wird als 25 bis 30 Jahre alt, circa 170 Zentimeter groß, normaler Statur und mit dunklen, kurzen Haaren beschrieben. Die Frau wird wie folgt beschrieben: Etwa 20 Jahre alt, circa 155 Zentimeter groß, zierliche Statur mit langen schwarzen Haaren. Die Beamten des Polizeireviers Offenburg haben die Ermittlungen wegen Verdacht eines Diebstahls eingeleitet und bittet mögliche Zeugen des Vorfalls oder wer Hinweise zu den verdächtigen Personen geben kann, unter der Rufnummer 0781 21-2200 um Kontaktaufnahme.

/af

