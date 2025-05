Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Mutmaßliche Brandstiftungen, Zeugen gesucht

Baden-Baden (ots)

Nach gleich mehreren Bränden in der Nacht von Montag auf Dienstag haben die Beamten des Kriminalkommissariats Rastatt die Ermittlungen aufgenommen. Derzeitigen Erkenntnissen zufolge soll ein Unbekannter kurz vor 1 Uhr zunächst in der Lichtentaler Straße zur Entsorgung abgelegte Kartonage in Brand gesetzt haben. Durch die Hitze wurden sowohl die Fassaden eines angrenzenden Gebäudes sowie das Schaufenster einer dortigen Boutique beschädigt. In der Folge wurde das kriminelle Treiben gegen 1.30 Uhr wiederholt. Durch entzündetes Altpapier am Sonnenplatz wurden ebenfalls eine Fassade sowie ein Schaufenster in Mitleidenschaft gezogen. Bei einem weiteren Brand in der Gernsbacher Straße wurde ein Brunnen beschädigt. Neben Einsatzkräften der Feuerwehr waren auch Helfer des Technischen Hilfswerks unterstützend vor Ort. Die Ermittler schätzen den Gesamtschaden aktuell auf rund 70.000 Euro. Täterhinweise liegen derzeit nicht vor. Eine Fahndung in der Nacht blieb ohne den erhofften Erfolg. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden unter der Rufnummer 0781 21-2820 um Kontaktaufnahme gebeten.

