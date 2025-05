Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau - "Poser" gestellt

Gaggenau (ots)

Im Rahmen einer Streifenfahrt konnte am Donnerstagnachmittag eine Lärmbelästigung und eine auffällige Fahrweise durch einen Autofahrer auf der K3737 festgestellt werden. Der BWM-Fahrer war gegen 16:15 Uhr auf der Murgtalstraße in Richtung K3737 unterwegs als er aufgrund einer rot geschalteten Ampelanlage an der Kreuzung anhalten musste. Nachdem die Ampelanlage auf grün schaltete, driftete der Autolenker nach links in Richtung der Murgtalbrücke. Mit augenschienlich überhöhter Geschwindigkeit und aufheulendem Motor fuhr er in Richtung B462 weiter. In gleichem Fahrstil setzte er seine Fahrt von der Murgtalbrücke auf die B462 und nach dem Rotherma-Kreisverkehr weiter auf die Bismarkstraße fort. Dabei provozierte er auch eine lautstarke Fehlzündung seines Motors. Von einer zivilen Polizeistreife, die ihm bereits nachfolgte, konnte er gestoppt und einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Den 18-Jährigen erwartet für seine Fahrweise eine Anzeige.

/ph

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell