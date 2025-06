Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Fahrrad beschädigt & Verkehrsunfall

Aalen (ots)

Remshalden-Geradstetten: Fahrrad beschädigt

Am Mittwoch zwischen 7:30 Uhr und 12:45 Uhr wurde ein Pedelec, das an den Fahrradständern der Realschule in der Friedensstraße abgestellt war, vermutlich durch Tritte beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 1000 Euro. Hinweise zur Tat nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Kernen im Remstal: Vorfahrtsverletzung - Unfall

Am Donnerstagmorgen, gegen 08:50 Uhr kam es an der Kreuzung Blumenstraße und Uhlandstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem VW UP und einen Skoda. Die 58-jährige VW-Fahrerin missachtete auf der Blumenstraße fahrend den von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten 35-Jährigen Skoda-Fahrer. Es kam zum Unfall bei dem beide Unfallbeteiligte leichte Verletzungen davontrugen. An beiden Fahrzeugen entstand hoher Sachschaden. Sie mussten abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell