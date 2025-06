POL-AA: Backnang: 34-jähriger Backnanger vermisst

Aalen (ots) - Crailsheim: Unfallflucht in Parkhaus Am Mittwoch zwischen 8:30 und 14:20 Uhr wurde in der Gartenstraße in einem Parkhaus des Klinikums ein Pkw des Herstellers Hyundai i30 durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Hierbei entstand ein Sachschaden von rund 2.000 Euro. Mögliche Zeugen, ...

