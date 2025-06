Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Sachbeschädigungen

Aalen (ots)

Schwäbisch Hall: Toilette beschädigt und Lautsprecher entwendet

Ein Vandale riss am Mittwoch zwischen 09 Uhr und 09:45 Uhr mehrere Deckenpaneele in der Toilette einer Schule in der Berliner Straße herunter und entwendete dort anschließend einen dort montierten Lautsprecher. Der dadurch entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 300 Euro. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 0791 4000 entgegen.

Mainhardt: Stall beschmiert

Zwischen Mittwoch 22 Uhr und Donnerstag 06 Uhr beschmierte ein Vandale einen Stall in der Dorfmitte in Bubenorbis mit roter Farbe und verursachte dadurch Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt der Polizeiposten Mainhardt unter der Telefonnummer 07903 940016 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell