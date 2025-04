Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Einbruch in Restaurant

Warendorf (ots)

In der Zeit von Mittwoch (23.04.2025) 22 Uhr bis Donnerstag (24.04.2025) 7.30 Uhr brachen unbekannte Täter in ein Restaurant an der Weststraße in Ahlen ein. Die Täter verschaffften sich gewaltsam Zutritt und entwendeten unter anderem Bargeld. Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell