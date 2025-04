Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Kontrolle über Pkw verloren. Zwei Personen leicht verletzt.

Warendorf (ots)

Am Freitag (25.04.2025) um 1 Uhr kam es auf der Daimlerstraße in Ahlen zu einem Alleinunfall. Ein 25-jähriger Ahlener befuhr mit seinem Pkw die Daimlerstraße in Richtung Bergstraße. Mit im Fahrzeug befand sich ein 26-Jähriger ebenfalls aus Ahlen. In einer leichten Rechtskurve verlor der Ahlener auf der feuchten Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte gegen einen linksseitig geparkten Lkw. Die beiden Männer wurden leicht verletzt durch Rettungskräfte in Krankenhäuser gebracht. Die beiden beschädigten Fahrzeuge werden durch Unternehmen abgeschleppt. Es entstand ein Sachschaden von circa 20.000 Euro. Gegen den 25-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

