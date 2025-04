Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Zusammenstoß zwischen Pkw und Fahrrad. Eine Leichtverletzte

Warendorf (ots)

Am Donnerstag (24.04.2025) um 11.10 Uhr, kam es in Ahlen an der Kreuzung Konrad-Adenauer-Ring / Richard-Wagner-Straße / Millöckerstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein 52-jähriger Ahlener befuhr mit seinem Pkw die Richard-Wagner-Straße und beabsichtigte an der genannten Kreuzung nach rechts in den Konrad-Adenauer Ring abzubiegen. Hier kam es zum Zusammenstoß mit einer 44-jährigen Frau aus Ahlen, die mit ihrem Fahrrad auf dem Konrad-Adenauer-Ring, aus Richtung Kapellenstraße kommend, fuhr. Die Frau stürzte und verletzte sich leicht. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden von circa 4.700 Euro.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell