Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: 25-Jährige in psychischem Ausnahmezustand auf Spielplatz

Ludwigsburg (ots)

Furchteinflößend könnte das Verhalten einer 25 Jahre alten Frau am Donnerstagnachmittag (03.07.2025) auf Kinder auf dem Spielplatz Walckerpark in Ludwigsburg gewirkt haben. Gegen 14.45 Uhr war die Polizei alarmiert worden, da sich eine Frau auf dem Spielplatz aufhalten würde, die sich ausgezogen habe und hinter Kinder her gerannt sei. Mehrere Streifenwagenbesatzungen des Polizeireviers Ludwigsburg begaben sich hierauf zu dem Spielplatz und konnten die bekleidete Frau etwas abseits antreffen. Sie wurde einer Kontrolle unterzogen, wobei sie auf die anwesenden Einsatzkräfte ruhelos und aufgedreht wirkte. Mutmaßlich dürfte sie unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln gestanden haben. Ein Rettungswagen brachte die Frau zunächst in ein Krankenhaus und im weiteren Verlauf in eine psychiatrische Einrichtung.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell