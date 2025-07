Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg: Einbruch in Marktcafe

Ludwigsburg (ots)

In der Zeit von Freitag (04.07.2025) 23:45 Uhr, bis Samstag (05.07.2025) 04:00 Uhr, kam es zu einem Einbruch in das Marktcafe am Marktplatz in Herrenberg. Bislang unbekannte Täterschaft verschaffte sich über die Zugangstüre gewaltsam Zutritt in das Cafe und entwendete aus der Kasse das dort belassene Wechselgeld. Die Kasse befand sich unverschlossen in einem Schrank im Verkaufsraum. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Herrenberg unter der Telefonnummer 07032 2708 0 oder per E-Mail unter herrenberg.prev@polizei.bwl.de zu melden.

