Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg - Zeugen gesucht nach Verkehrsunfall auf B27

Ludwigsburg (ots)

Am frühen Freitag-Abend (04.07.2025) gegen 18:15 Uhr kam es im Kreuzungsbereich der B27 zum Karlsplatz in Ludwigsburg zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen. Der 80-jährige Fahrer eines Tesla befuhr die B27 in Fahrtrichtung Bietigheim-Bissingen und wollte über die Kreuzung befahren. Hierbei fuhr er nach bisherigem Ermittlungsstand vermutlich über die rot zeigende Lichtzeichenanlage. In der Folge kollidierte er im Kreuzungsbereich mit dem BMW eines 18-Jährigen, welcher vom Karlsplatz kommend in Richtung Hindenburgstraße fuhr. Ein 17-jähriger Mitfahrer im BMW wurde durch die Kollision leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf rund 40.000 Euro. Zeugen, die zum Unfallzeitpunkt zugegen waren und Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ludwigsburg (Tel.: 07141/18-5353, Email: ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de) in Verbindung zu setzen.

