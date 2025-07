Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Hemmingen: Unbekannte stehlen Handtasche aus Pkw

Ludwigsburg (ots)

Noch unbekannte Täter trieben zwischen Freitag (04.07.2025), 21.00 Uhr und Samstag (05.07.2025), 13.30 Uhr in Hemmingen ihr Unwesen. Die Unbekannten gelangten auf noch ungeklärte Weise in den Innenraum eines in der Eugen-Bolz-Straße geparkten Toyota. Aus dem Pkw entwendeten sie eine Handtasche mit diversen Wertgegenständen sowie etwa 30 Euro Bargeld. Als die Geschädigte den Diebstahl bemerkte, musste sie auch feststellen, dass die Täter ihre EC-Karte mutmaßlich bereits zu Abhebung eines niedrigen dreistelligen Betrags missbraucht hatten.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07150 383753-0 oder per E-Mail an ditzingen.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeiposten Schwieberdingen in Verbindung zu setzen.

