POL-DN: Pedelecfahrerin übersieht Motorradfahrer - zwei Personen leichtverletzt
Nörvenich (ots)
Eine 82-jährige Kerpenerin befuhr am 09.08.2025 gegen 20:24 Uhr mit ihrem Pedelec einen Feldweg in Nörvenich aus Richtung Dorweiler kommend und überquerte die L263 in Fahrtrichtung Homberger Hof. Die Pedelecfahrerin übersah dabei den von rechts kommenden, bevorrechtigten 23-jährigen Vettweißer Kradfahrer und es kam auf der L263 zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Beide Personen wurden leicht verletzt und mittels Rettungswagen naheliegenden Krankenhäusern zugeführt. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von über 600 Euro.
Rückfragen bitte an:
Polizei Düren
Pressestelle
Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199
Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell