POL-DN: Pedelecfahrerin übersieht Motorradfahrer - zwei Personen leichtverletzt

Kreuzau (ots) - Ein 39-jähriger Kreuzauer befuhr am 09.08.2025 gegen 18:50 Uhr mit seinem Firmen-Pkw die K27 in Kreuzau, aus Richtung Bogheim kommend in Fahrtrichtung Kufferath. Im Ausgang einer Linkskurve kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, stieß dort gegen mehrere Leitpfosten und Verkehrszeichen und wühlte das Erdreich des Grünstreifens stark auf. Bei der Befragung wurde Alkohol in der Atemluft festgestellt. Ein ...

