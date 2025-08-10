PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Düren

POL-DN: Sachschaden infolge eines Alkoholgenusses verursacht

Kreuzau (ots)

Ein 39-jähriger Kreuzauer befuhr am 09.08.2025 gegen 18:50 Uhr mit seinem Firmen-Pkw die K27 in Kreuzau, aus Richtung Bogheim kommend in Fahrtrichtung Kufferath. Im Ausgang einer Linkskurve kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, stieß dort gegen mehrere Leitpfosten und Verkehrszeichen und wühlte das Erdreich des Grünstreifens stark auf. Bei der Befragung wurde Alkohol in der Atemluft festgestellt. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 0,86 mg/l. Eine Blutprobe wurde entnommen und der Führerschein wurde sichergestellt. Der Pkw des Kreuzauers wurde erheblich beschädigt. Es entstand ein Gesamtschaden von über 40.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

