Bundespolizeiinspektion Rostock

BPOL-HRO: Rostock: Faustmesser bei Kontrolle entdeckt

Rostock (ots)

Im Rahmen der Sicherheitskontrollen zu einem Kreuzfahrtschiff stellte das Sicherheitspersonal, am gestrigen Nachmittag, einen gefährlichen Gegenstand bei einer 57-jährigen Deutschen in ihrer Handtasche fest.

Die hinzugerufenen Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Rostock identifizierten den Gegenstand als Faustmesser.

Die Bundespolizisten beschlagnahmten den verbotenen Gegenstand und leiteten ein Strafverfahren aufgrund des Verstoßes gegen das Waffengesetz ein.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell