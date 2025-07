Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Geislingen a.d. Steige - Müll entsorgt

Nicht unentdeckt blieb am Dienstag bei Geislingen ein Umweltverstoß.

Ulm (ots)

Gegen 17 Uhr soll ein Renault Twingo im Ortsteil Türkheim in der Kirchgasse gewesen sein. Das Auto parkte kurz an der Wanderparkplatz in der Nähe der Kirche. Ein Zeuge beobachtete einen Mann. Der stieg auf der Beifahrerseite aus und stellte einen Einkaufskorb aus Plastik gefüllt mit einer Tüte Müll neben dem dortigen Mülleimer ab. Anschließend fuhr das Auto davon. Der Zeuge notierte sich das Kennzeichen und verständigte die Polizei. Die hat nun Ermittlungen gegen den 19-jährigen Fahrzeughalter aufgenommen. Ob der dafür verantwortlich ist oder ein Bekannter, muss die Polizei Geislingen noch ermitteln. Auf den Verdächtigen kommt jetzt ein Bußgeld zu.

Immer wieder wird Müll unterschiedlichster Art nicht ordnungsgemäß entsorgt und die Verantwortlichen kommen ungestraft davon. Klärt die Polizei jedoch eine Tat auf, so sind häufig hohe Bußgelder fällig. Die Höhe der Strafe orientiert sich dabei in erster Linie an der Menge des entsorgten Abfalls.

