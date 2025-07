Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Westerheim - Beschädigter Internetverteilerkasten

Vergangene Woche beschädigte ein Unbekannter den Verteilerkasten in Westerheim.

Ulm (ots)

Über die Online Wache der Polizei Baden-Württemberg erstattete ein Mitarbeiter eines Mobilfunkunternehmens die Anzeige. Demnach machte sich ein Unbekannter zwischen Donnerstag, 13 Uhr, und Freitag, 9 Uhr, an einem Internetverteilerkasten zu schaffen. Der steht im Kreuzungsbereich Aufsee - Am Vogelherd. Der gesamte Kasten ist wohl so stark beschädigt, dass er erneuert werden muss. Weiterhin war wohl das Hauptkabel abgezogen. Wie sich der Schaden auf umliegende Haushalte auswirkte, ist nicht bekannt. Der Polizeiposten Laichingen (Tel. 07333/950960) sucht Zeugen, denen Verdächtige Personen aufgefallen sind.

+++++++ 1321876 (BK)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell