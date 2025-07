Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Mittelbiberach - Unfall im Wohngebiet

Am Dienstag stießen in Mittelbiberach zwei Autos frontal zusammen.

Ulm (ots)

Um 11.40 Uhr war eine 47-Jährige in einem Wohngebiet in der Tulpenstraße unterwegs. In einer Linkskurve kam sie aus bislang ungeklärter Ursache zu weit nach links. Dabei kollidierte sie mit ihrem Audi frontal mit einem entgegenkommenden Opel. Den fuhr eine 32-Jährige. Beide Fahrerinnen blieben bei dem Unfall unverletzt. Die Polizei Biberach hat den Unfall aufgenommen. Der Sachschaden an den Autos wird auf jeweils 10.000 Euro geschätzt.

++++1327101 (BK)

