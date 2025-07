Ulm (ots) - Am Vormittag hatte es an der Haustür der Seniorin in Bartenbach geklingelt. Dort stand ein Mann. Der hielt einen Zettel in der Hand. Ohne diesen überhaupt zu lesen, gab die Frau dem Unbekannten ein paar Euro. Dann bat der aus Osteuropa stammende Mann um ein Glas Wasser. Hilfsbereit bat die Seniorin den ...

mehr