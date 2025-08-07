Bundespolizeiinspektion Rostock

BPOL-HRO: Wismar: Haftbefehl vollstreckt

Wismar (ots)

Im Rahmen polizeilicher Ermittlungen vollstreckten Beamte der Bundespolizeiinspektion Rostock gestern in Wismar einen bestehenden Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Neubrandenburg.

Die Frau, eine 33-jährige Ukrainerin, beglich die geforderte Geldstrafe von 2.486 Euro und entging so einer Ersatzfreiheitsstrafe von 30 Tagen.

