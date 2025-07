Polizei Gütersloh

POL-GT: Schuleinbrüche in Rheda-Wiedenbrück - Zeugen gesucht

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (FK) - In der Nacht zu Dienstag (08.07.) wurde in zwei Schulen in Rheda-Wiedenbrück eingebrochen. Die Polizei hat die Ermittlungen dazu aufgenommen. Ein Tatzusammenhang ist aufgrund der örtlichen und zeitlichen Nähe wahrscheinlich.

Nach bisherigen Ermittlungen hebelten Unbekannte rund um 03.45 Uhr eine Tür zu einer Schule an der Fürst-Bentheim Straße auf. Zudem wurden in der Schule Türen und Schränke aufgebrochen.

Zwischen 18.00 Uhr und 06.40 Uhr wurde ein Fenster einer Schule an der Rektoratsstraße aufgehebelt. Auch hier wurden weitere Türen in der Schule gewaltsam geöffnet.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu den Einbrüchen machen? Aufgrund einer Zeugenaussage ist anzunehmen, dass die Täter mit einem Auto unterwegs waren. Wer hat rund um die Schulen in der Nacht verdächtige Fahrzeuge oder Personen beobachtet? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei unter der Rufnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell