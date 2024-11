POL-HS: Einbruch in Geschäftsgebäude

Erkelenz (ots) - Unbekannte Personen schlugen zwischen Freitagnachmittag (22. November), 15.15 Uhr, und Samstagmorgen (23. November), 07.45 Uhr, an einem in der Straße Am Hagelkreuz abgestellten Fahrzeug mit einem Stein eine Scheibe ein und erbeuteten nach ersten Erkenntnissen ein Laptop sowie ein Mobiltelefon. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: ...

