Polizei Gütersloh

POL-GT: Polizei sucht Unfallzeugen an der Sophie-Scholl-Straße

Gütersloh (ots)

Rietberg (MK) - Im Einmündungsbereich der Sophie-Scholl-Straße/ Kilian-Kirchhoff-Straße kam es am Sonntagmittag (06.07., 12.50 Uhr) zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein elfjähriges Mädchen auf Inlineskates leicht verletzt wurde. Zuvor befuhr das Mädchen die Kilian-Kirchhoff-Straße und beabsichtigte nach links auf die Sophie-Scholl-Straße abzubiegen. Zu diesem Zeitpunkt befuhr ein bislang unbekannter Autofahrer die Sophie-Scholl-Straße in Richtung Nikolaus-Groß-Straße. Er passierte die Einmündung Kilian-Kirchhoff-Straße, ohne dem Mädchen die Vorfahrt zu gewähren. In der Folge kam es zu einer Kollision, bei der die Elfjährige leicht verletzt wurde. Der Autofahrer hielt kurz an und erkundigte sich nach dem Befinden des Kindes. Das Mädchen bestätigte, dass es ihr gut gehe. Anschließend setzte der Autofahrer seine Fahrt fort.

Der Beschreibung nach war der Fahrer etwa 25 - 30 Jahre alt und hatte einen schwarzen Drei-Tage-Bart. Im Auto saß ein weiterer Mann mit identischer Beschreibung. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen dunkelblauen Kleinwagen gehandelt haben.

Die Polizei sucht Unfallzeugen. Wer kann weitere Angaben zu dem Unfall machen oder kann Hinweise auf den beschriebenen Fahrer geben? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

