Polizei Gütersloh

POL-GT: Einbruch an der Westenholzer Straße

Gütersloh (ots)

Rietberg (MK) - Unbekannte Täter haben sich in der Zeit von Samstag auf Sonntag (05.07., 18.00 Uhr - 06.07., 00.03 Uhr) gewaltsam Zutritt in zwei Wohnungen eines Mehrfamilienhauses an der Westenholzer Straße im Ortsteil Mastholte verschafft. Der Tatort liegt nahe der Vennstraße. Durch aufhebeln von Türen gelangten die Einbrecher in beide Wohnungen und durchsuchten diese anschließend nach Wertgegenständen. Nach derzeitigem Stand wurden zwei elektrische Gitarren gestohlen.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann weitere Angaben zu dem Einbruch machen oder hatte verdächtige Beobachtungen im Tatzeitraum? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell