POL-HB: Nr.: 0179 --Sanitäter aus Auto geschleudert

Ort: Bremen-Walle, OT Osterfeuerberg, Osterfeuerberger Ring Zeit: 20.03.2025, 17:30 Uhr

Ein 48 Jahre alter Rettungssanitäter wurde bei einem Einsatz in Walle am Donnerstagabend aus einem Auto geschleudert und verletzt. Zuvor wollte er einen 43 Jahre alten Mann in einem Auto behandeln, als dieser plötzlich losfuhr.

Gegen 17:30 Uhr wurde eine Rettungswagenbesatzung in die Straße Osterfeuerberger Ring gerufen, weil dort ein Mann bewusstlos am Steuer eines Autos saß. Als der Sanitäter nach dem Mann sehen wollte, wurde dieser wach und gab unvermittelt Gas und fuhr rückwärts, so dass der 48-Jährige aus dem Auto geschleudert wurde. Danach beschleunigte er erneut, fuhr vorwärts und traf den Helfer ein zweites Mal. Anschließend versuchte er zu flüchten, konnte aber durch die beiden Sanitäter festgehalten werden. Die alarmierten die Einsatzkräfte nahmen den 43-Jährigen mit auf die Wache. Der Sanitäter erlitt diverse Prellungen und Hautabschürfungen und wurde in einem Krankenhaus ambulant behandelt.

Der 43-Jährige war offenbar aufgrund des Konsums von Betäubungsmitteln eingeschlafen, die Einsatzkräfte fanden Kokain und Heroin bei dem Mann. Das Auto war als gestohlen gemeldet, außerdem war der 43-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Die Polizisten fertigten diverse Strafanzeigen, unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung, Gefährdung des Straßenverkehrs, Angriffs auf Hilfeleistende und Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

