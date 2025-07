Polizei Gütersloh

POL-GT: 25-Jähriger angefahren - Zeugen für Unfallflucht gesucht

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Ein 25-jähriger Gütersloher gab der Polizei gegenüber an, dass er am frühen Samstagmorgen (05.07., 04.25 Uhr) von einem Auto angefahren worden sei, als er zu Fuß die Kaiserstraße in Höhe der Friedrich-Ebert Straße queren wollte. Er soll seinen E-Scooter währenddessen geschoben haben. Bei dem Auto handelte es sich den Angaben nach um einen dunklen VW Caddy. Der Fahrer des Autos soll auf der Kaiserstraße in Richtung Bahnhof unterwegs gewesen sein. Der Unfall soll unmittelbar vor der Kreuzung in Fahrtrichtung Bahnhof geschehen sein.

Unmittelbar nach dem Zusammenstoß habe der Fahrer eines blauen Peugeots kurz angehalten, um sich nach dem Befinden des 25-jährigen Gütersloher zu erkundigt.

Der 25-Jährige wurde in eine Gütersloher Krankenhaus gefahren. Dort wurde er stationär aufgenommen. Da er unter Alkoholeinfluss stand, wurde ihm eine Blutprobe abgenommen.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Unfall machen? Gegenstand der eingeleiteten Ermittlungen ist auch, ob der E-Scooter-Fahrer zum Zeitpunkt des Unfalls geschoben hat oder gefahren ist. Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei unter der Rufnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

