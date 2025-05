Feuerwehr Oberhausen

FW-OB: Rauchmelder und aufmerksamer Nachbar verhindern Schlimmeres

Frau nach Sturz aus verrauchter Wohnung gerettet

Oberhausen (ots)

Oberhausen, 23.05.2025 - Am heutigen Freitag wurde die Feuerwehr gegen 18:45 Uhr zu einem Mehrfamilienhaus in der Hönnestraße (Alstaden) alarmiert. Auslöser war ein ausgelöster Heimrauchmelder in einer Wohnung im Obergeschoss. Die Bewohnerin war in ihrer Küche gestürzt und konnte nicht mehr selbstständig Hilfe holen - der Rauchmelder und ein aufmerksamer Nachbar verhinderten eine Tragödie.

Die Frau hatte gerade Essen auf dem Herd, als sie in der Küche stürzte. Aufgrund des Sturzes war es ihr nicht möglich, den Herd auszuschalten oder sich in Sicherheit zu bringen. Währenddessen entwickelte sich Rauch durch das angebrannte Essen, was zur Auslösung des Rauchmelders führte.

Ein Nachbar im selben Haus hörte das Signal des Rauchmelders und reagierte sofort: Er alarmierte die Feuerwehr, die kurz darauf mit rund 30 Einsatzkräften eintraf. Die Einsatzkräfte brachen die Wohnungstür auf, retteten die gestürzte Frau ins Freie und übergaben sie dem Rettungsdienst. Sie wurde vor Ort medizinisch versorgt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

In der Wohnung selbst war es zu einer leichten Verrauchung gekommen. Die Feuerwehr stellte den Herd ab, löschte das angebrannte Kochgut und belüftete die Räumlichkeiten. Der Einsatz konnte nach etwa 30 Minuten beendet werden.

Die Feuerwehr lobt das entschlossene Handeln des Nachbarn ausdrücklich. Sein schnelles Reagieren hat in diesem Fall Schlimmeres verhindert. Der Vorfall zeigt einmal mehr, wie entscheidend funktionierende Heimrauchmelder und ein wachsames Umfeld sein können - sie retten Leben.

Wichtige Hinweise der Feuerwehr:

- Rauchmelder sind Lebensretter - installieren Sie diese in Ihrer Wohnung und testen Sie sie regelmäßig. - Lassen Sie eingeschaltete Küchengeräte nicht unbeaufsichtigt - und sorgen Sie für sichere Bewegungsräume, um Stürze zu vermeiden. - Achten Sie auf Warnsignale in Ihrer Umgebung - Ihre Aufmerksamkeit kann entscheidend sein.

Original-Content von: Feuerwehr Oberhausen, übermittelt durch news aktuell